Нісенітниця як “паляниця”: командування ПС ЗСУ відповіло на заяви рашистів про знищення ППО України

Ілюстративене фото: Командування Повітряних сил

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали “нісенітницею” звіти військового керівництва РФ про знищення всієї системи протиповітряної оборони України.

Про це йдеться в повідомленні КПС, оприлюдненому 1 квітня на Facebook за підписом командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

“Нісенітниця! Це слово росіянам важко вимовити, як і збагнути неймовірні масштаби огидної російської пропаганди. Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, “Бук”, “Панцир”, «Тор», які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати”, – зазначили в ПС.

“Коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних сил, а українські міста стали справжніми неприступними фортецями, вони вдалися до перевіреної тактики русні – терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури, щоб занурити Україну в глобальну гуманітарну катастрофу”, – ідеться також у заяві.

Командування Повітряних сил ЗСУ заявляє, що було готове до війни з Росією, тож майже вся техніка та люди були вчасно виведені з-під удару.

“У цей доленосний для світу день, 24 лютого, рашисти нанесли по Україні масований ракетний удар. У хід пішли балістичні ракети “Іскандер”, крилаті ракети “Калібр” та типу “Х”. Першими цілями окупантів стали саме Повітряні сили: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти. Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися”, – сказано в повідомленні.

За словами командувача, сьогодні противник “змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни”.

“Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни.

Аби покінчити з цим усім безчинством, злочинами проти людства, український уряд робить відчайдушні кроки на всіх фронтах. Втім, найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак і рішуча відсіч! Свобода та демократія має бути добре озброєна!

Тому Повітряні Сили закликають увесь цивілізований світ і надалі стояти поруч з Україною, захистити демократичні цінності, допомогти героїчному українському народу уберегти себе та світову спільноту від сил темряви!

Ми щиро дякуємо нашим союзникам за солідарність, фінансову, гуманітарну допомогу та санкції проти держави-терориста, за ту військово-технічну допомогу, яку уже надали наші партнери Україні. Але її замало! Нам потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів. Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам! Це винищувачі та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності, і не лише радянського виробництва.

Ми били, б’ємо і будемо бити ворога! Лишень хочеться робити це швидше та ефективніше, аби вберегти наш дім від окупантів і зберегти якомога більше життів українців!” – заявив командувач ПС.

Читайте також:

ЗСУ знали про час ракетних ударів росіян і підняли літаки в повітря, щоб зберегти, – джерела

Битва за небо України: завдяки яким “секретам” аси ПС ЗСУ стримують російську авіацію