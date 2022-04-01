Нідерланди заморозили майже €516 млн російських активів

У Нідерландах заморозили російських активів на суму близько 516 мільйонів євро.
Про це про це йдеться у листі уряду Нідерландів, надісланому до палати представників, повідомив сайт NOS увечері в четвер, 31 березня.
“У Нідерландах заморожено майже 516 мільйонів євро російських активів”, – йдеться у повідомленні.
Також у країні заблоковано понад 154 млн транзакцій.
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