Нідерланди заморозили майже €516 млн російських активів

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У Нідерландах заморозили російських активів на суму близько 516 мільйонів євро.

Про це про це йдеться у листі уряду Нідерландів, надісланому до палати представників, повідомив сайт NOS увечері в четвер, 31 березня.

“У Нідерландах заморожено майже 516 мільйонів євро російських активів”, – йдеться у повідомленні.

Також у країні заблоковано понад 154 млн транзакцій.

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