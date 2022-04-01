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На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд, – мерія

01/04/2022 21:11

На відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд.

Про це у п’ятницю, 1 квітня, повідомляє Маріупольська міськрада.

“Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ”, – ідеться у повідомленні.

Наголошується, що для оцінки масштабів руйнувань та підрахунку коштів, необхідних для відновлення інфраструктури, Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

“Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду”, – цитує мера Маріуполя Вадима Бойченка його пресслужба.

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