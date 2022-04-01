Міноборони України зреагувало на пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

Україна обороняється від російської агресії на своїй території і не має нести відповідальність за події, які відбуваються на території Росії.

Про це на брифінгу у п’ятницю, 1 квітня, сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання, чи причетна Україна до пожеж на нафтобазі в російському Бєлгороді.

“Хочу наголосити на тому, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і всі катастрофи, всі події, які відбуваються на території російської федерації”, – сказав Мотузяник.

Він додав, що подібні звинувачення лунають не вперше.

“Тому я не буду ані підтверджувати цю інформацію, ані спростовувати”, – сказав Мотузяник.

Уранці 1 квітня голова Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков повідомив, що у місті Бєлгороді, розташованому неподалік кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі. Внаслідок НП постраждали двоє працівників.

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