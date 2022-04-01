Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 24 людей

Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 24 людей.
Про це вранці, 1 квітня, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
“З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, та одна людина померла у лікарні. Роботи тривають цілодобово”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9-го по 1-й поверхи.
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