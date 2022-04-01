Через агресію Росії в Україні загинули 153 дитини, – ОГП

Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 – загинули, більше 245 – поранені.
Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора.
“Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні.
За даними ОГП, через бомбардування й обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 із них зруйновані повністю.
Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і в Києві.
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