Через агресію Росії в Україні загинули 153 дитини, – ОГП

Дитяча іграшка лежить серед руїн селища Піски, Донецька область. Фото: Максим Такер

Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 – загинули, більше 245 – поранені.

Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора.

“Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 із них зруйновані повністю.

Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і в Києві.

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