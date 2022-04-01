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Бучу звільнили від окупантів

01/04/2022 19:37

Міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто було звільнено від російських окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні, яке публікує Бучанська міська рада у п’ятницю, 1 квітня.

“31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту і всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів. “Сьогодні констатую, що цей день радісний, велика перемога наших Збройних Сил на Київщині. Ми обов’язково дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні”, – сказав він.

Це відеозвернення Федорука Бучанська міськрада підписала лаконічно: “31 березня – день звільнення Бучі”.

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