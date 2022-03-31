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Зеленський відкликав двох послів через низьку ефективність

31/03/2022 00:21

Президент Володимир Зеленський заявив про відкликання послів України з Марокко і Грузії, закинувши їм низьку ефективність у забезпеченні протидії російській агресії на дипломатичному рівні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні з Банкової пізно ввечері 30 березня.

“Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України – з Марокко. Також повернуто посла з Грузії“, – сказав Зеленський.

“Попри всю повагу, [якщо] не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу”, – зазначив він.

Як відомо, дипмісію в Марокко очолює Надзвичайний і Повноважний Посол України Оксана Васильєва, у Грузії – посол Ігор Долгов.

Президент також зазначив, що чекає конкретних результатів найближчими днями від роботи українських представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

“Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті”, – заявив Зеленський.

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Україна

Зеленський відкликав двох послів через низьку ефективність

Президент Володимир Зеленський заявив про відкликання послів України з Марокко і Грузії, закинувши їм низьку ефективність у забезпеченні протидії російській агресії на дипломатичному рівні. Про це глава держави заявив...

Війна з Росією

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