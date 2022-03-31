Замість евакуації: окупанти в Мелітополі відібрали 12 автобусів із 14 тоннами гуманітарного вантажу

Гуманітарними коридорами за день 31 березня вдалося евакуювати майже 1500 людей, але російські загарбники забрали собі весь 14-тонний вантаж гуманітарної допомоги для Мелітополя.

Про це у відеозверненні ввечері в четвер повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“По погоджених гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців міст Запорізької області – Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка”, – розповіла Верещук.

За її словами, 31 березня до Бердянська доїхали 45 автобусів для евакуації. Але в місто росіяни їх не пустили. Шістсот людей вийшли до автобусів із міста й 1 квітня зранку мають виїхати до Запоріжжя.

Більш як 30 автобусів залишаються на в’їзді до міста Бердянськ, щоб зранку 1 квітня забрати маріупольців і жителів Бердянська до Запоріжжя.

Також Верещук поінформувала, що до Мелітополя доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою, але весь цей вантаж забрали окупаційні війська.

“Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Це ціна домовленостям, гарантіям Червоного Хреста про те, що “коридори” будуть працювати. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті й мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя”, – наголосила представниця уряду.

Крім того, Верещук поінформувала, що з міста Енергодар 31 березня виїхали 50 приватних машин з людьми та автобус із дітьми. Вони пройшли всі блокпости й зараз уже в Запоріжжі.

“Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо наших людей самих. Будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної перемоги”, – підсумувала глава МінТОТ.

Читайте також:

Окупанти забрали з собою з ЧАЕС полонених українських нацгвардійців