В окупантів нова мета на сході – блокада Краматорська та Слов’янська, – Генштаб

Росіяни хочуть встановити контроль над частиною Харківщини, Луганської та Донецької областями, а також взяти у блокаду Краматорськ та Слов’янськ.

Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ”, – йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

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