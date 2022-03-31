В окупантів нова мета на сході – блокада Краматорська та Слов’янська, – Генштаб

Росіяни хочуть встановити контроль над частиною Харківщини, Луганської та Донецької областями, а також взяти у блокаду Краматорськ та Слов’янськ.
Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ”, – йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.
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