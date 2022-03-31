У Лисичанську від російського снаряда загинула дитина віком 1 рік і 7 місяців

У Лисичанську Луганської області внаслідок влучення російського снаряду в будинок постраждала родина, померла дівчинка до 2 років, лікарі борються за життя її старшого брата.
Про це в четвер, 31 березня, повідомив голова Луганська ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.
“Маленька крихітка з Лисичанська померла. Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало… Янголові було 1 рік і 7 місяців… Вчора (30 березня – Н.) в будинок їхньої родини в Лисичанську прилетів снаряд. Вся родина отримала поранення. Батьки в задовільному стані. Лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки”, – йдеться в повідомленні.
Від вогню росіян у місті в середу запалали 9 житлових будинків.
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