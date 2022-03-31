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У Львові арештували блогера Гліба Ляшенка, що підтримував напад РФ

31/03/2022 15:12

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід українському блогеру Глібу Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді через його публічні  проросійські висловлювання.

Про це вдень у четвер, 31 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Підозрюваний арештований з правом внесення застави у сумі чотири мільйони гривень.

Ляшенко заявляв, що “8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат”.

Пропонував капітулювати, “бо іншого виходу немає”, а також покладав відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на президента Володимира Зеленського.

Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно посягав на суверенітет України. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході держави.

Таку інформаційну пропаганду використовували російські медіа для виправдання злочинних дій РФ щодо України.

30 березня Ляшенку оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ), яка передбачає покарання від 10 до 15 років тюрми. А вже 31 березня Галицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 4 млн грн застави.

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Україна

У Львові арештували блогера Гліба Ляшенка, що підтримував напад РФ

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід українському блогеру Глібу Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді через його публічні  проросійські висловлювання. Про це вдень у четвер, 31 березня, інформує...

Війна з Росією

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