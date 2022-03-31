У Києві зі складу “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на мільйон гривень

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У Києві з одного зі складів “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на загальну суму в один мільйона гривень.

Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, 27 лютого 2022 року, троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та таємно проникли через вікно на територію складського приміщення одного із відділень “Нової пошти” у Дніпровському районі столиці”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисники заволоділи майном підприємства, а саме комп’ютерною технікою та спеціальним приладдям, а також близько 700 відправленнями громадян на загальну суму близько 1 млн гривень.

Викрадене майно зловмисники зберігали у гаражі одного із спільників.

“Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати цю групу. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних майнових злочинів”, – зазначили в пресслужбі прокуратури.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисників та у гаражі було виявлено викрадене майно підприємства та посилки громадян.

Сьогодні трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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