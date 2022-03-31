Home / Війна / У Києві зі складу “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на мільйон гривень

У Києві зі складу “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на мільйон гривень

31/03/2022 17:30

У Києві з одного зі складів “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на загальну суму в один мільйона гривень. 

Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, 27 лютого 2022 року, троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та таємно проникли через вікно на територію складського приміщення одного із відділень “Нової пошти” у Дніпровському районі столиці”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисники заволоділи майном підприємства, а саме комп’ютерною технікою та спеціальним приладдям, а також близько 700 відправленнями громадян на загальну суму близько 1 млн гривень.

Викрадене майно зловмисники зберігали у гаражі одного із спільників.

“Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати цю групу. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних майнових злочинів”, – зазначили в пресслужбі прокуратури.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисників та у гаражі було виявлено викрадене майно підприємства та посилки громадян.

Сьогодні трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві зі складу “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на мільйон гривень

У Києві з одного зі складів “Нової пошти” вкрали близько 700 посилок на загальну суму в один мільйона гривень.  Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Київської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse