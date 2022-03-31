У Харкові викрили ворожу ботоферму, що розсилала СМС військовим

Служба безпеки викрила в Харкові керовану з Російської Федерацією ботоферму, що працювала виключно щодо наших військових і співробітників правоохоронних відомств.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, повідомив пресцентр СБУ.
Військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.
“Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!” – говорилося в брехливих СМС.
За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько п’яти тисяч СМС.
Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ, йдеться в повідомленні.
Все її обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.
Власник помешкання стверджує, що не здогадувався про свою роль у “спецоперації” ворога. Техніку вилучено, а з усіма причетними працює СБУ.
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