США ввели нові санкції проти технологічного сектору Росії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 росіян та 21 російської компанії, які працюють у сфері високих технологій, у тому числі на потреби російської армії.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу відомства.
Санкції введені зокрема проти акціонерного товариства “Мікрон”, найбільшого російського виробника та експортера мікроелектроніки та найбільшого в Росії виробника мікросхем.
Також у списку санкцій компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ “НДІ-Вектор” та комп’ютерна фірма T-Platforms.
Під санкції також потрапили ТОВ “Сернія Інжиніринг” та ТОВ “Сертал”, пов’язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання.
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