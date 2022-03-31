Росіяни обстріляли нафтобазу у Фастові

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Російські війська обстріляли нафтобазу в Фастові Київської області. Щодня на Київщині фіксується 30-40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Руйнувань зазнали обʼєкти в 35 зі 69 громад (50,7%).

Про це в зведенні повідомив у четвер, 31 березня, голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській ОТГ. Загалом більше 550 об’єктів.

“На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців. Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках”, – зазначив він. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких – наші війська здійснюють успішні контратаки.

Небезпечними напрямками залишаються населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

Докладна ситуація в районах:

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський – ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район – ситуація напружена, але контрольована. Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки – під обстрілами. Бородянська – заблокована, Гостомельська – йшли бої. Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська – переміщення ворога. Село Дмитрівки – міни. Немішаївська та Бучанська громади – ворог окопався. Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район – в Баришівській, Калитянській та Великодимерській ОТГ спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

Вишгородський район – гуманітарна катастрофа в Іванківській, Димерській та Поліській громадах. Славутич заблокований.

Фастівський район – обстріл нафтобази.

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