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Росіяни атакували військову частину в Дніпропетровській області, є загиблі

31/03/2022 13:31

Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об’єкту в Дніпропетровській області.

Про це повідомив у четвер, 31 березня, очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

“Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили”, – йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.

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