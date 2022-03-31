Росія заблокувала продовження мандату СММ ОБСЄ в Україні

Роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не продовжать, відповідне рішення заблокувала Російська Федерація.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
“Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар Гельга Марія Шмід висловили щирий жаль з приводу того, що не було досягнуто консенсусу щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні” – йдеться у заяві.
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував те, що Росія заблокувала необхідне одностайне рішення 57 держав ОБСЄ щодо продовження мандату місії, наклавши вето.
“Це безвідповідально і неприйнятно, але насправді не дивує”, – сказав американський дипломат.
Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць.
З 1291 членом місії (814 міжнародних і 477 національних співробітників) СММ є найбільшою місією в ОБСЄ.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня 2022 року оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.
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