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Росія планує направити своїх силовиків, прокурорів і суддів на зайняті в Україні території, – Генштаб

31/03/2022 10:00

Російське керівництво хоче сформувати на зайнятих її військами територіях України окупаційні органи влади і для цього здійснює відбір співробітників силових структур, прокуратур і судів, «які в подальшому будуть направлені на територію України».

Про це в четвер, 31 березня, повідомив Генштаб Збройних сил України.

“Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади і населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами”, – йдеться в повідомленні.

Водночас на залишених загарбниками територіях Київської області фіксуються «непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів», додали в Генштабі.

«Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами України, на окремих – наші війська здійснюють успішні контратаки», – йдеться в повідомленні.

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