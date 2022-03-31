Російські військові в Україні збили власний літак, – розвідка Британії

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Глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, що війська РФ в Україні випадково збили один зі своїх літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Флемінг також зазначив, що деякі російські солдати під час війни в Україні відмовилися виконувати накази свого керівництва. Крім того, вони деморалізовані, у них погана екіпіровка і великі втрати.

Також, за інформацією британської розвідки, російські військові відчувають проблеми з логістикою, а командування знаходиться в хаосі.

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