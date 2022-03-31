Російські літаки з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції, – ЗМІ

Два російські літаки, які порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда 2 березня, були оснащені ядерною зброєю.
Про це з посиланням на шведські ЗМІ повідомляє в четвер, 31 березня, “Європейська правда”.
За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.
Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.
“Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна”, – прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.
Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.
Читайте також:
Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі “провокації НАТО”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!