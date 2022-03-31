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Російські літаки з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції, – ЗМІ

31/03/2022 11:23

Два російські літаки, які порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда 2 березня, були оснащені ядерною зброєю.

Про це з посиланням на шведські ЗМІ повідомляє в четвер, 31 березня, “Європейська правда”.

За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.

2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки – два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.

Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 ​​Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.

У збройних силах Швеції не коментують, чи були два штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було навмисним.

“Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна”, – прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.

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