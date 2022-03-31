Президент нагородив ще 136 воїнів, із них посмертно – 42

Окупанти забрали з собою з ЧАЕС полонених українських нацгвардійців

Російські військові, що покинули Чорнобильську АЕС, забрали з собою українських нацгвардійців, яких вони тримали в полоні з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Про це заявив мер міста енергетиків...