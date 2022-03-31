Президент нагородив ще 136 воїнів, із них посмертно – 42

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами України військовослужбовців Збройних сил України, які виявили себе у боротьбі з російськими окупантами.
Указом №194/2022 вшановано 136 воїнів – чоловіків і жінок, офіцерів, сержантів і солдатів. Із них – 42 посмертно.
Нагороджених жінок – 16.
“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджено:
орденом Богдана Хмельницького І ступеня
КАЧУРА Романа Володимировича — полковника (командир 55-ї окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ” – “Н”)
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРЕЯ Андрія Миколайовича — полковника
БУЛАХ Наталію Юріївну — капітана медичної служби
ЗЕЛЕНСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника
ІВАЩЕНКА Олега Івановича — генерал-лейтенанта
ЛІСАКОНОВА Віктора Валерійовича — полковника
ТОЛСТОВА Сергія Вадимовича — підполковника
ЧУМАКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРЄЄВА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата
АНІКІТОЯ Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
АФАНАС’ЄВА Володимира Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
БОВАНА Олександра Івановича — старшого сержанта
ВАСИЛЕЙКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛЬЦЯ Євгенія Євгенійовича (посмертно) — солдата
ГАРКУШУ Сергія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИБА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ГРИШКОВА Віктора Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ГУКА Владислава Васильовича — старшого солдата
ДЖИМШЕРАДЗЕ Гочу Джемаловича — штаб-сержанта
ДОВГОДЬКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта
ДРЕБІТА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЖАДЬКА Володимира Івановича — старшого солдата
ЗАНЮКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата
ЗЕЛИНСЬКУ Оксану Вадимівну — старшого лейтенанта медичної служби
ІВАНИКОВИЧА Ігоря Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
КАЗИРІДА Анатолія Миколайовича (посмертно) — сержанта
КАПАНЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
КОВАЛЕНКА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧУКА Михайла Володимировича — сержанта
КОЛІСНИКА Сергія Васильовича — старшого солдата
КОНСТАНТИНОВА Олександра Юрійовича — капітана
КОСТЮЧЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
КРОПИВНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КРЯКА Олега Ярославовича — майора
КУШНІР Анастасію Валентинівну — капітана медичної служби
ЛАБУНЦЯ Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛЕВАДУ Віталія Васильовича — головного сержанта
ЛУПИНОСА Дмитра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
МАТВІЄНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МОХОТОНКА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МУШКУДІАНІ Гочу — солдата
НЕЛІНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
НОСАТЮКА Олега Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
ОЛІЙНИКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата
ПЕКАРЯ Олега Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ПІВОШЕНКА Костянтина Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
РАКІТІНА Ігоря Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
РИБЕНЧУКА Федора Федоровича — сержанта
РОМАНЕНКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
САМОЙЛЕНКА Руслана Олександровича (посмертно) — майстер-сержанта
СМЕРЕКУ Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
СОКОВУ Тетяну Володимирівну — майора
ТАРАСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана
УРСУЛА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
ФАЙБИША Віктора Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ФЕДОРЦОВА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ФЕДОРЧУКА Петра Юрійовича — молодшого сержанта
ФРОЛОВУ Олену Євгенівну — старшого сержанта особистий номер
ХЛІВНОГО Дмитра Ренатовича (посмертно) — старшого солдата
ХРОМЕЯ Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
ЧІЧІКУ Івана Євгеновича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Дениса Олександровича — старшого сержанта
ШЕВЧУКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшину 1 статті
ЩЕЛИНСЬКОГО Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
орденом Данила Галицького
БОЙКА Михайла Володимировича — капітана медичної служби
БОЯРЕНКА Петра Сергійовича — старшого лейтенанта
КОРЕЦЬКОГО Олександра Євгеновича — капітана медичної служби
КУПЕРМАНА Андрія Вячеславовича — капітана медичної служби
СТРУІНА Володимира Івановича — майора
ХОМЕЧКА Романа Михайловича — майора медичної служби
медаллю “За військову службу Україні”
БАЗАЛІЯ Михайла Володимировича — сержанта
БАЗИЛЮКА Дмитра Миколайовича — солдата
БЕСТАКУ Іллю Юрійовича — молодшого лейтенанта
БЄЛОВА Павла Миколайовича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта
ВАСИЛЕНКО Інну Іванівну — сержанта
ВЛАСЮК Ірину Миколаївну — сержанта
ГОДУНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ГРЕЧАНІВСЬКУ Надію Ігорівну — сержанта
ГУЛОВА Владислава Олеговича — майора
ДАЦЮК Тетяну Анатоліївну — старшого солдата
ДЕМЧЕНКОВА Євгена Володимировича — старшого сержанта
ДЗЬОБУ Максима Володимировича — старшого лейтенанта
ДОЛОБАНА Олександра В’ячеславовича — старшого лейтенанта
ДУТОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата
ЄВСТРАТ’ЄВА Олександра Ігоровича — майора
ЗАСЛАВСЬКОГО Дениса Віталійовича — лейтенанта
ЗДИБЕЛЯ Олега Кириловича — майора
ЗЕЛИНСЬКОГО Павла Сергійовича — старшого солдата
ІВАНОВУ Наталію Анатоліївну — сержанта
КИСІЛЯ Романа Олеговича — лейтенанта
КОВАЛЕНКА Павла Івановича — старшого сержанта
КОЗАЧЕНКО Наталю Олександрівну — молодшого сержанта
КОРНЄВА Володимира Олександровича — солдата
КРИЛОВА Олексія Валерійовича — старшого солдата
КУДІНОВУ Наталію Миколаївну — сержанта
КУРІННОГО Олексія Леонідовича — старшого сержанта
ЛІТВІНОВА Андрія Олександровича — полковника
ЛЯШУКА Володимира Олександровича — капітана
ЛЯЩЕНКА Ростислава Віталійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
МИНДРЕСКУ Руслана Михайловича — старшого солдата
НЄФЄДЬЄВУ Ганну Сергіївну — солдата
НІКОЛАЄСКА Володимира Руслановича — капітана
ПАВЛЕНКА Валерія Васильовича — капітана
ПЕТРОЛЮКА Руслана Геннадійовича — капітана
РИЛОВА Богдана Валерійовича — молодшого сержанта
СТУДЕНКОВУ Валентину Валеріївну — лейтенанта
ТАРАНА Юрія Олександровича — капітана
ФІЛАТОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта
ЧАПЛИГІНА Богдана Олексійовича — старшого сержанта
ЧЕРНЮКА Леоніда Володимировича — старшого сержанта
ШКУРО Олену Юріївну — молодшого сержанта
медаллю “Захиснику Вітчизни”
БЕРЕЗУ Сергія Григоровича (посмертно) — сержанта
ВОЛОСОВА Євгена Вікторовича — старшого солдата
ДИКОГО Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Юрія Олександровича — штаб-сержанта
КОЗЮРУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
ЛОПАТИНСЬКОГО Петра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
НАСАДЮКА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата
ОБЕРЕМКА Олександра Миколайовича — підполковника
ПАВЛЯКА Василя Васильовича — молодшого сержанта
СТЕЦЬКІВА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ХОМУ Віталія Володимировича — старшого сержанта
ШЕСТАКА Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
медаллю “За врятоване життя”
БЕШЛЕЯ Дмитра Мироновича — старшого лейтенанта медичної служби
ГОЛОТУ Павла Святославовича — молодшого сержанта
ДАНЕЛІЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата
ЗВАРІЧУКА Олега Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби
КОЗІК Наталію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби
КУПЧАКА Ореста Івановича — майора медичної служби
ЛІЩУКА Тараса Олександровича — лейтенанта медичної служби
РОМАНЧУКА Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
СОБКА Андрія Юрійовича — капітана медичної служби
ТРИГУБЕНКА Павла Павловича — матроса
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