Home / Війна / Президент нагородив ще 136 воїнів, із них посмертно – 42

Президент нагородив ще 136 воїнів, із них посмертно – 42

31/03/2022 22:33

Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами України військовослужбовців Збройних сил України, які виявили себе у боротьбі з російськими окупантами.

Указом №194/2022 вшановано 136 воїнів – чоловіків і жінок, офіцерів, сержантів і солдатів. Із них – 42 посмертно.

Нагороджених жінок – 16.

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджено:

орденом Богдана Хмельницького І ступеня

КАЧУРА Романа Володимировича — полковника (командир 55-ї окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ” – “Н”)

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРЕЯ Андрія Миколайовича — полковника

БУЛАХ Наталію Юріївну — капітана медичної служби

ЗЕЛЕНСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника

ІВАЩЕНКА Олега Івановича — генерал-лейтенанта

ЛІСАКОНОВА Віктора Валерійовича — полковника

ТОЛСТОВА Сергія Вадимовича — підполковника

ЧУМАКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРЄЄВА Владислава Олеговича (посмертно) — старшого солдата

АНІКІТОЯ Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

АФАНАС’ЄВА Володимира Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

БОВАНА Олександра Івановича — старшого сержанта

ВАСИЛЕЙКА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВАСИЛЬЦЯ Євгенія Євгенійовича (посмертно) — солдата

ГАРКУШУ Сергія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИБА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ГРИШКОВА Віктора Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ГУКА Владислава Васильовича — старшого солдата

ДЖИМШЕРАДЗЕ Гочу Джемаловича — штаб-сержанта

ДОВГОДЬКА Максима Сергійовича — молодшого сержанта

ДРЕБІТА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЖАДЬКА Володимира Івановича — старшого солдата

ЗАНЮКА Артура Сергійовича (посмертно) — солдата

ЗЕЛИНСЬКУ Оксану Вадимівну — старшого лейтенанта медичної служби

ІВАНИКОВИЧА Ігоря Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

КАЗИРІДА Анатолія Миколайовича (посмертно) — сержанта

КАПАНЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта

КОВАЛЕНКА Дениса Ігоровича — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Михайла Володимировича — сержанта

КОЛІСНИКА Сергія Васильовича — старшого солдата

КОНСТАНТИНОВА Олександра Юрійовича — капітана

КОСТЮЧЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

КРОПИВНИЦЬКОГО Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КРЯКА Олега Ярославовича — майора

КУШНІР Анастасію Валентинівну — капітана медичної служби

ЛАБУНЦЯ Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛЕВАДУ Віталія Васильовича — головного сержанта

ЛУПИНОСА Дмитра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

МАТВІЄНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МОХОТОНКА Івана Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МУШКУДІАНІ Гочу — солдата

НЕЛІНА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

НОСАТЮКА Олега Олеговича (посмертно) — старшого сержанта

ОЛІЙНИКА Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

ПЕКАРЯ Олега Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ПІВОШЕНКА Костянтина Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

РАКІТІНА Ігоря Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

РИБЕНЧУКА Федора Федоровича — сержанта

РОМАНЕНКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

САМОЙЛЕНКА Руслана Олександровича (посмертно) — майстер-сержанта

СМЕРЕКУ Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

СОКОВУ Тетяну Володимирівну — майора

ТАРАСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана

УРСУЛА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ФАЙБИША Віктора Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ФЕДОРЦОВА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ФЕДОРЧУКА Петра Юрійовича — молодшого сержанта

ФРОЛОВУ Олену Євгенівну — старшого сержанта особистий номер

ХЛІВНОГО Дмитра Ренатовича (посмертно) — старшого солдата

ХРОМЕЯ Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта

ЧІЧІКУ Івана Євгеновича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛОВА Дениса Олександровича — старшого сержанта

ШЕВЧУКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшину 1 статті

ЩЕЛИНСЬКОГО Владислава Олексійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

орденом Данила Галицького

БОЙКА Михайла Володимировича — капітана медичної служби

БОЯРЕНКА Петра Сергійовича — старшого лейтенанта

КОРЕЦЬКОГО Олександра Євгеновича — капітана медичної служби

КУПЕРМАНА Андрія Вячеславовича — капітана медичної служби

СТРУІНА Володимира Івановича — майора

ХОМЕЧКА Романа Михайловича — майора медичної служби

медаллю “За військову службу Україні”

БАЗАЛІЯ Михайла Володимировича — сержанта

БАЗИЛЮКА Дмитра Миколайовича — солдата

БЕСТАКУ Іллю Юрійовича — молодшого лейтенанта

БЄЛОВА Павла Миколайовича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Дмитра Олексійовича — штаб-сержанта

ВАСИЛЕНКО Інну Іванівну — сержанта

ВЛАСЮК Ірину Миколаївну — сержанта

ГОДУНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ГРЕЧАНІВСЬКУ Надію Ігорівну — сержанта

ГУЛОВА Владислава Олеговича — майора

ДАЦЮК Тетяну Анатоліївну — старшого солдата

ДЕМЧЕНКОВА Євгена Володимировича — старшого сержанта

ДЗЬОБУ Максима Володимировича — старшого лейтенанта

ДОЛОБАНА Олександра В’ячеславовича — старшого лейтенанта

ДУТОВА Миколу Сергійовича — старшого солдата

ЄВСТРАТ’ЄВА Олександра Ігоровича — майора

ЗАСЛАВСЬКОГО Дениса Віталійовича — лейтенанта

ЗДИБЕЛЯ Олега Кириловича — майора

ЗЕЛИНСЬКОГО Павла Сергійовича — старшого солдата

ІВАНОВУ Наталію Анатоліївну — сержанта

КИСІЛЯ Романа Олеговича — лейтенанта

КОВАЛЕНКА Павла Івановича — старшого сержанта

КОЗАЧЕНКО Наталю Олександрівну — молодшого сержанта

КОРНЄВА Володимира Олександровича — солдата

КРИЛОВА Олексія Валерійовича — старшого солдата

КУДІНОВУ Наталію Миколаївну — сержанта

КУРІННОГО Олексія Леонідовича — старшого сержанта

ЛІТВІНОВА Андрія Олександровича — полковника

ЛЯШУКА Володимира Олександровича — капітана

ЛЯЩЕНКА Ростислава Віталійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта

МИНДРЕСКУ Руслана Михайловича — старшого солдата

НЄФЄДЬЄВУ Ганну Сергіївну — солдата

НІКОЛАЄСКА Володимира Руслановича — капітана

ПАВЛЕНКА Валерія Васильовича — капітана

ПЕТРОЛЮКА Руслана Геннадійовича — капітана

РИЛОВА Богдана Валерійовича — молодшого сержанта

СТУДЕНКОВУ Валентину Валеріївну — лейтенанта

ТАРАНА Юрія Олександровича — капітана

ФІЛАТОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта

ЧАПЛИГІНА Богдана Олексійовича — старшого сержанта

ЧЕРНЮКА Леоніда Володимировича — старшого сержанта

ШКУРО Олену Юріївну — молодшого сержанта

медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЕРЕЗУ Сергія Григоровича (посмертно) — сержанта

ВОЛОСОВА Євгена Вікторовича — старшого солдата

ДИКОГО Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

КЛИМЕНКА Юрія Олександровича — штаб-сержанта

КОЗЮРУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

ЛОПАТИНСЬКОГО Петра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

НАСАДЮКА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата

ОБЕРЕМКА Олександра Миколайовича — підполковника

ПАВЛЯКА Василя Васильовича — молодшого сержанта

СТЕЦЬКІВА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ХОМУ Віталія Володимировича — старшого сержанта

ШЕСТАКА Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

медаллю “За врятоване життя”

БЕШЛЕЯ Дмитра Мироновича — старшого лейтенанта медичної служби

ГОЛОТУ Павла Святославовича — молодшого сержанта

ДАНЕЛІЯ Ігоря Олександровича — старшого солдата

ЗВАРІЧУКА Олега Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби

КОЗІК Наталію Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби

КУПЧАКА Ореста Івановича — майора медичної служби

ЛІЩУКА Тараса Олександровича — лейтенанта медичної служби

РОМАНЧУКА Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби

СОБКА Андрія Юрійовича — капітана медичної служби

ТРИГУБЕНКА Павла Павловича — матроса

Читайте також:
На Чернігівщині знищено колону бронетехніки загарбників. ФОТО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти забрали з собою з ЧАЕС полонених українських нацгвардійців

Російські військові, що покинули Чорнобильську АЕС, забрали з собою українських нацгвардійців, яких вони тримали в полоні з початку вторгнення в Україну 24 лютого. Про це заявив мер міста енергетиків...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse