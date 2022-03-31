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Полонені студенти з ОРДО розповіли, як їх змусили воювати проти України

31/03/2022 18:01

На тимчасово окупованій території Донецької області для війни проти України мобілізували студентів вишів, їх відвезли воювати на Харківщину.

Про це заявили дев’ятеро полонених солдатів на брифінгу в Києві, передає “Українська правда” вдень у четвер, 31 березня.

Юнакам по 19-20 років, переважна більшість з них мешканці тимчасово окупованих Макіївки і Єнакієвого. Це – студенти Донецького національного технічного університету, Академії управління, технічного коледжу.

Всі хлопці заявили, що вважають себе “громадянами України”, вони запевняють, що не знали, куди їх везуть, мовляв, усі думали, що їдуть на російські полігони на “курс молодого бійця”.

Полонені розповіли, що коли їх зібрали і везли потягом нібито на навчання, то їм видали лише по автомату і штик-ножу. Багато автоматів були іржаві, ремені на них мали ще маркування СРСР. Каски, які їм видали, за словами хлопців були ще “з часів Другої світової”. Одна з касок упала з висоти людського зросту і розколись на дві частини.

Коли студенти їхали у потязі, то їх було по 11-12 людей у купе, на таку групу їм нібито видавали один сухпайок на добу.

За словами юнаків, їх привезли у село Веселе у Харківській області, і нібито тільки тоді вони зрозуміли, де перебувають.

Хлопці розповідають, що вони нібито відчули “безпорадність, не хотіли воювати, але і боялися виступати проти командирів”.

У Веселому вони копали опорні пункти для блокпостів на виїзді зі села і перевіряли всі машини, які їдуть повз.

За словами студентів, їх дуже погано годували, медичного забезпечення не було взагалі – з 25 людей половина хворіли.

Полонені запевняють, що ніхто з них “жодного разу не стріляв і не мародерив”. Вони також кажуть, що самі здалися в полон, коли почули, що йде наступ українських солдатів.

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