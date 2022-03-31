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Під Харковом рашисти розстріляли понад 20 цивільних авто. ВІДЕО

31/03/2022 15:32

На трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу с.Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми.

Про це стало відомо після визволення села.

Як передає “Новинарня“, відео з місця події ввечері у середу, 30 березня, опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Жодної військової машини, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося”, – сказав він.

За його словами, тіла деяких убитих українців вдалося забрати лише зараз.

Бутусов нагадав, що трасу 27 лютого взяла під контроль 138-ма бригада ЗС РФ і влаштувала справжній терор.

“Росіяни повністю зупинили рух на дорозі і розстрілювали будь-які машини”, – повідомив Бутусов.

Із села Мала Рогань на Харківщині російських окупантів вибили у важких боях 25-27 березня військові 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та добровольчі загони. Понад 60 рашистів були узяті в полон.

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