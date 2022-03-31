Окупанти перекинули до білоруського Гомеля 200 найманців із країн близького сходу, – Генштаб

Збройні сили України на Сіверському напрямку фіксують перекидання до білоруського міста Гомель російських найманців із країн близького сходу.
А також ракетні комплекси “Іскандер” і комплекси ППО “С-300” для їх прикриття.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомеля. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України”, – йдеться в повідомленні.
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