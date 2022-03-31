Окупанти перекинули до білоруського Гомеля 200 найманців із країн близького сходу, – Генштаб

Збройні сили України на Сіверському напрямку фіксують перекидання до білоруського міста Гомель російських найманців із країн близького сходу.

А також ракетні комплекси “Іскандер” і комплекси ППО “С-300” для їх прикриття.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомеля. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО “С- 300” для їх прикриття.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ