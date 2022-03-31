Окупанти намагалася приховано атакувати ЗСУ під Мар’їнкою – їх “гостинно зустріли” вогнем із гранатометів

У районі Мар’їнки Донецької області військовослужбовці прикордонного підрозділу зірвали спробу здійснення російськими загарбниками прихованої атаки на позиції українських захисників.
Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних сил України. Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг навічно”, – ідеться в повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська атакували цей прикордонний підрозділ майже 40 разів, зокрема артилерією, мінометами, піхотою, танками й авіацією.
Попри це, прикордонники разом із побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та завдають противнику значних втрат у живій силі і бронетехніці.
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