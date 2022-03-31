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Одну з вулиць Ґданська перейменують на честь Маріуполя

31/03/2022 15:02

Одну з вулиць Гданська перейменують на честь міста-героя Маріуполь.

Пропозицію назвати одну з вулиць Гданська на честь українського міста-героя висунув мер Маріуполя Вадим Бойченко на XLVIII сесії Ради Гданська. 

Мер подякував за військову підтримку та гуманітарну допомогу з боку польського Уряду. Вадим Бойченко пообіцяв, що після закінчення війни у відбудованому Маріуполі з’явиться вулиця на честь Гданська. Крім того, міський голова закликав міжнародних партнерів про допомогу у негайній повній евакуації жителів Маріуполя, а також про посилення допомоги з боку європейських держав.

“Одне з ключових рішень, на яке очікує наша держава та Маріуполь – закриття неба над Україною. Я розумію, що це складне політичне рішення. Але воно може врятувати тисячі життів українців та маріупольців”, – цитує мера його пресслужба.

Голова польського міста Олександра Дулькевич підкреслила, що жителі Гданська з захопленням говорили, що Маріуполь став прикладом розвитку, просування демократії та залучення інвестицій.

“Коли я розмовляю з вашими співпрацівниками і питаю, що б ми могли зробити, то чую одну відповідь – допоможіть нам організувати гуманітарні коридори і врятувати людей від геноциду. І як партнерське місто, місто-побратим, місто солідарності ми залишаємося вірними нашим принципам. Вчора у Брюсселі на засіданні Європейської ради регіонів ми ухвалили тверде, однозначне рішення – допомагати гуманітарно біженцям, але й документувати всі факти злочинів проти людства, які відбуваються сьогодні в Україні. Найважливіше – зупинити якнайшвидше війну і зупинити ганебну торгівлю з Росією сировиною – нафтою та газом”, – підкреслила Олександра Дулькевич.

Мер Гданська додала, що після війни допомагатимуть у відбудові Маріуполя. Адже сьогодні українці стоять на захисті спільних європейських цінностей.

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