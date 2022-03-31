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“Не можем выполнять задачи против такого противника”: росіяни визнають свою безпомічність проти ЗСУ

31/03/2022 13:04

Служба безпеки України контатує, що російські окупанти визнають потужніть української армії та великі втрати зі свого боку.

Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови російського окупанта з дружиною.

Представник військ агресора зазначає силу та міць Збройних Сил України, зокрема їхньої техніки. Зізнається, що небезпека від українських Сил оборони чигає на нього щохвилини.

“Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны… Мы тут не можем выполнять задачи против такого противника”.

“Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману. Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього! Захищаємо Україну разом!”, – йдеться в повідомленні СБ.

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