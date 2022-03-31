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На Донбасі відбито 7 атак окупантів, знищено 9 одиниць ворожої техніки і БПЛА

31/03/2022 22:58

Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак російських окупантів, знищили дев’ять одиниць військової техніки та БПЛА.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресцентр штабу ООС.

“Завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам”, – йдеться у зведенні.

Зокрема, українські військові знищили три танки, два БТРи та дві одиниці автомобільної техніки, а також дві артилерійські системи супротивника.

У штабі наголосили, що підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат ворога типу Орлан-10.

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