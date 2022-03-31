На Чернігівщині знищено колону бронетехніки загарбників. ФОТО

Фото: пресслужба оперативного командування "Північ"

“Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини”, – йдеться в повідомленні.

Про це ввечері в четвер, 31 березня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ”.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!