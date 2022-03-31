На Чернігівщині знищено колону бронетехніки загарбників. ФОТО

У Чернігівській області українські військові розгромили колону бронетехніки російських окупантів.
Про це ввечері в четвер, 31 березня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини”, – йдеться в повідомленні.
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