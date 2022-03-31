Британія передала Україні понад 5 млн одиниць медзасобів

Велика Британія вже передала Україні 5,29 мільйона одиниць медичних засобів та обладнання, щоб допомогти країні впоратися з надзвичайною ситуацією, викликаною військовим вторгненням РФ, і врятувати десятки тисяч життів.

Про це вдень у четвер, 31 березня, інформує пресслужба британського уряду.

Напередодні до України відправили 13-й вантаж із апаратами штучної вентиляції легенів та іншими медичними засобами.

Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров’я Англії, Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням.

За словами міністра охорони здоров’я країни Саджида Джавіда, передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію.

“Від ліків та обладнання до продуктів харчування, генераторів, ковдр та гігієнічних наборів – ми співпрацюємо з урядом України, нашими надійними гуманітарними партнерами та друзями в регіоні, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує”, – заявила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Від початку російського вторгнення уряд Сполученого Королівства надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам та деяку зброю.

Станом на 29 березня, Британія видала 22,1 тис. віз громадянам України з початку російського вторгнення.

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