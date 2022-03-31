58-ма бригада знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”

58-ма окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Виговського знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”.
Вірш та фото оприлюднені на сторінці військової частини у ФБ у четвер, 31 березня.
“Виговці попереджають: довге споглядання спаленої ворожої техніки призводить до творчих поетичних поривів!”, – йдеться в повідомленні.
Далі опубліковане хоку “Якщо”:
Не доїдеш ти до мамки своєї в Челябінськ,
Не привезеш їй «сувеніри» з України,
Урал твій догорає разом з тобою якщо.
Довідково:
Хоку – жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш на основі першої півстрофи танка, що складається з 17 складів і відрізняється простотою поетичної мови, свободою викладу.
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