58-ма бригада знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”

Фото: 58 бригада

58-ма окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Виговського знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”.

Вірш та фото оприлюднені на сторінці військової частини у ФБ у четвер, 31 березня.

“Виговці попереджають: довге споглядання спаленої ворожої техніки призводить до творчих поетичних поривів!”, – йдеться в повідомленні.

Далі опубліковане хоку “Якщо”:

Не доїдеш ти до мамки своєї в Челябінськ,

Не привезеш їй «сувеніри» з України,

Урал твій догорає разом з тобою якщо.

Довідково:

Хоку – жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш на основі першої півстрофи танка, що складається з 17 складів і відрізняється простотою поетичної мови, свободою викладу.

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