Home / Війна / 58-ма бригада знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”

58-ма бригада знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”

31/03/2022 12:22

58-ма окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Виговського знову спалила ворожу техніку і присвятила цьому хоку “Якщо”.

Вірш та фото оприлюднені на сторінці військової частини у ФБ у четвер, 31 березня.

“Виговці попереджають: довге споглядання спаленої ворожої техніки призводить до творчих поетичних поривів!”, – йдеться в повідомленні.

Далі опубліковане хоку “Якщо”:

Не доїдеш ти до мамки своєї в Челябінськ,
Не привезеш їй «сувеніри» з України,
Урал твій догорає разом з тобою якщо.

Довідково:
Хоку –  жанр японської ліричної поезії, трирядковий неримований вірш на основі першої півстрофи танка, що складається з 17 складів і відрізняється простотою поетичної мови, свободою викладу.

Читайте також:
“Красіво, мені нравиться”: 58-ма бригада показала “розмазану по чорнозему” ворожу БМП. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Силовики затримали військових, які за $2 тисячі переправляли чоловіків за кордон

Працівники ДБР у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон. Про це у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. “Діяла схема переправлення до...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse