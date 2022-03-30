Ворог завіз дві тисячі військових з окупованих територій Грузії, – Генштаб

Російські військові в Україні поповнили свої ряди підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько двох тисяч осіб.

Про це вранці в середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“З метою комплектування збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб”, – йдеться в повідомленні.

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