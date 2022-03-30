В Україні на 30 березня заплановані три гуманітарні коридори, – Верещук

В Україні на 30 березня погодили роботу трьох гуманітарних коридорів.
Як передає “Радіо Свобода” вранці в середу, 30 березня, про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
“Погоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до Бердянська, доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей із Мелітополя, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя”, – сказала Верещук.
За словами урядовиці, сформовані колони автобусів для евакуації і вантажівки з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.
“Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов’язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости”, – сказала Верещук.
На зворотному шляху до гуманітарних колон із Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті
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