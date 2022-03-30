В Україні на 30 березня заплановані три гуманітарні коридори, – Верещук

Ірина Верещук

В Україні на 30 березня погодили роботу трьох гуманітарних коридорів.

Як передає “Радіо Свобода” вранці в середу, 30 березня, про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Погоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до Бердянська, доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей із Мелітополя, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя”, – сказала Верещук.

За словами урядовиці, сформовані колони автобусів для евакуації і вантажівки з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

“Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов’язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости”, – сказала Верещук.

На зворотному шляху до гуманітарних колон із Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 35 – 30.03.2022