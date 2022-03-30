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В Ізюмі депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів, – міськрада

30/03/2022 10:35

Депутат Ізюмської міськради від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомичевський впустив до міста окупантів. Він показав загарбникам незахищену дорогу. Зараз Ізюм перебував є облозі.

Про це ввечері у вівторок, 29 березня, повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

“Ізюм не здається. У суботу, 26 березня, почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти.

Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник – Анатолій Фомичевський.

Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів”, – написав він.

Стрельник зазначив, що заручниками цих боїв стали мирні мешканці.

Представник міськради наголосив: якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони би ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

Раніше Стрельник опублікував відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка, де той повідомив, що у місті з’явилися колаборанти.

Середи тих, хто перейшли на бік Росії мер назвав двох депутатів Ізюмської міської ради – Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова, експрацівника поліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова.

За його даними, вони ходять по бомбосховищах і підвалах, і розповідають людям, що “Київ здали, Харків задали, Ізюм здали, і треба співпрацювати з ворогом”.

Також під приводам надання гумдопомоги колаборанти складають списки тих, хто залишився в місті, і передають окупантам імена місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців територіальної оборони та членів їхніх сімей.

Мер Ізюма запевнив, що місто було і буде українське.

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Україна

В Ізюмі депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів, – міськрада

Депутат Ізюмської міськради від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомичевський впустив до міста окупантів. Він показав загарбникам незахищену дорогу. Зараз Ізюм перебував є облозі. Про це ввечері у...

Війна з Росією

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