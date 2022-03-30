В Ірпені загинули до 300 цивільних, – мер

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Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що з початку бойових дій у місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних та до 50 українських військових.

Про це він заявив під час брифінгу у середу, 30 березня.

“Люди, які їм не подобалися (росіянам) – їх просто розстрілювали. Я розкажу – може, комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися… На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених”, – сказав мер.

Маркушин розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Міський голова вважає, що цивільних загинуло до 300 людей.

Як розповіли меру мешканці, які вийшли з підвалів, їх не лише роздягали там, а є й факти “знущання над жінками”.

За словами Маркушина, окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених. Читайте також:

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