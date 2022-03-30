Home / Війна / В Ірпені загинули до 300 цивільних, – мер

В Ірпені загинули до 300 цивільних, – мер

30/03/2022 17:55

Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що з початку бойових дій у місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних та до 50 українських військових.

Про це він заявив під час брифінгу у середу, 30 березня.

“Люди, які їм не подобалися (росіянам) – їх просто розстрілювали. Я розкажу – може, комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися… На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених”, – сказав мер.

Маркушин розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Міський голова вважає, що цивільних загинуло до 300 людей.

Як розповіли меру мешканці, які вийшли з підвалів, їх не лише роздягали там, а є й факти “знущання над жінками”.

За словами Маркушина, окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.

Читайте також:
Ірпінь звільнено від окупантів

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Подоляк підбив підсумки переговорів України та РФ у Стамбулі

Радник керівника офісу президенту Михайло Подоляк описав “підсумки” стамбульського раунду переговорів делегацій України та Росії, згадавши про бажані гарантії безпеки для України. Відповідний допис він розмістив у твітері в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse