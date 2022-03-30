Україна заявила про спробу РФ дискредитувати нас мінами, вкраденими 2014 року в Криму

Росія, замінувавши Чорне море краденими в Криму мінами, намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій 29 березня.
В МЗС нагадали, що, окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів.
Такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня поблизу узбережжя Туреччини та Румунії.
“…Встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України. Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь.
Відтак Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами”, – заявили в МЗС.
Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам і нормам міжнародного морського й гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій, сказано в заяві.
Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує передусім цивільному судноплавству та людському життю на морі.
“Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах”, – наголосили в МЗС.
Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря.
Про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, у тому числі під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі (НАВТЕКС).
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