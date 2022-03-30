У російській бригаді десантників за день поховали 200 загиблих

У Росії в одній із бригад десантників за день поховали близько 200 окупантів.
Про це у середу, 30 березня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.
“Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб”, – йдеться в повідомленні.
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