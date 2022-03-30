У російській бригаді десантників за день поховали 200 загиблих

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У Росії в одній із бригад десантників за день поховали близько 200 окупантів.

Про це у середу, 30 березня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.

“Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб”, – йдеться в повідомленні.

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