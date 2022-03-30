Сапери ДСНС знищили збиту російську ракету “Іскандер Р 500”. ФОТО

Фото: пресслужба ДСНС

У Кіровоградській області сапери з Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили пошкоджену ворожу крилату ракету типу “Іскандер Р 500”, що була виявлена на території регіону.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Кіровоградській області.

< ► > Фото: пресслужба ДСНС

“Українці! Друзі! Будьте вкрай обережні! По-перше, не ігноруйте сигнали тривоги! Навіть, якщо ви не чуєте вибухів, це не означає, що немає загрози! Небезпека існує повсякчас! По-друге, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, не намагайтесь ідентифікувати його, не наближайтесь до нього, негайно викликайте фахівців! Бережіть себе заради України!” – закликали в ДСНС України.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 35 – 30.03.2022