Сапери ДСНС знищили збиту російську ракету “Іскандер Р 500”. ФОТО

У Кіровоградській області сапери з Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили пошкоджену ворожу крилату ракету типу “Іскандер Р 500”, що була виявлена на території регіону.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Кіровоградській області.
“Українці! Друзі! Будьте вкрай обережні! По-перше, не ігноруйте сигнали тривоги! Навіть, якщо ви не чуєте вибухів, це не означає, що немає загрози! Небезпека існує повсякчас! По-друге, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, не намагайтесь ідентифікувати його, не наближайтесь до нього, негайно викликайте фахівців! Бережіть себе заради України!” – закликали в ДСНС України.
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