Росіяни підірвали власний БТР, щоб мати підстави спалити пункт пропуску на кордоні, – голова ОВА

У Сумській області російські військові влаштували провокацію зі знищенням власної техніки, щоб спалили будівлю пункту пропуску на кордоні.

Про це ввечері 29 березня розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні (29 березня) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто щоб помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками”, – розповів голова ОВА.

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