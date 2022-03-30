Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.
Про це увечері у середу, 30 березня, написав на сторінці у ФБ мер міста Борис Філатов.
“Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди”, – написав він.
Філатов закликав не публікувати фото з місця подій та чекати на офіційне повідомлення від військової адміністрації області.
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