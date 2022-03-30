Рашистські солдати почали проситися додому, – Генштаб

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Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити їх в пункт постійної дислокації.

Про це вранці в середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації”, – йдеться в повідомленні.

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