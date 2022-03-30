Путін оголосив умови, щоби припинити обстріли Маріуполя

Але у своєму викладі розмови Кремль каже, що Путін не надав таких запевнень.

Російські чиновники заявили, що Путін сказав французькому лідеру, що “для вирішення складної гуманітарної ситуації в цьому місті українські націоналістичні бойовики повинні припинити опір і скласти зброю”.

Так Путін називає українських військових та бійців полку “Азов”, які захищають місто.

У заяві додається, що Путін передав Макрону “детальну інформацію про заходи, вжиті російськими військовими для надання екстреної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації” мирних жителів з обложеного південно-східного міста.

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