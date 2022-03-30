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Путін оголосив умови, щоби припинити обстріли Маріуполя

30/03/2022 16:31

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обстріли оточеного українського міста Маріуполя припиняться лише після капітуляції українських військ.

Таку заяву він зробив під час годинної телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок увечері, пише ВВС. 

Французькі чиновники заявили, що російський лідер погодився розглянути плани евакуації мирного населення з міста. Ці заяви пролунали на тлі появи супутникових знімків, які показують руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями.

Представники французького Єлисейського палацу назвали ситуацію в місті “катастрофічною” і додали, що “цивільне населення має бути захищене і має покинути місто, якщо захоче. Люди повинні мати доступ до продовольчої допомоги, води та необхідних ліків”.

“Ця жахлива гуманітарна ситуація пов’язана з облогою міста російськими збройними силами”, – йдеться у повідомленні.

Франція разом з Туреччиною, Грецією та кількома гуманітарними групами представили Путіну план евакуації міста. Чиновники заявили, що Путін сказав Макрону, що він “подумає” над пропозицією.

Але у своєму викладі розмови Кремль каже, що Путін не надав таких запевнень.

Російські чиновники заявили, що Путін сказав французькому лідеру, що “для вирішення складної гуманітарної ситуації в цьому місті українські націоналістичні бойовики повинні припинити опір і скласти зброю”.

Так Путін називає українських військових та бійців полку “Азов”, які захищають місто.

У заяві додається, що Путін передав Макрону “детальну інформацію про заходи, вжиті російськими військовими для надання екстреної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації” мирних жителів з обложеного південно-східного міста.

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