Путін оголосив умови, щоби припинити обстріли Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обстріли оточеного українського міста Маріуполя припиняться лише після капітуляції українських військ.
Таку заяву він зробив під час годинної телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок увечері, пише ВВС.
Французькі чиновники заявили, що російський лідер погодився розглянути плани евакуації мирного населення з міста. Ці заяви пролунали на тлі появи супутникових знімків, які показують руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями.
Представники французького Єлисейського палацу назвали ситуацію в місті “катастрофічною” і додали, що “цивільне населення має бути захищене і має покинути місто, якщо захоче. Люди повинні мати доступ до продовольчої допомоги, води та необхідних ліків”.
“Ця жахлива гуманітарна ситуація пов’язана з облогою міста російськими збройними силами”, – йдеться у повідомленні.
Франція разом з Туреччиною, Грецією та кількома гуманітарними групами представили Путіну план евакуації міста. Чиновники заявили, що Путін сказав Макрону, що він “подумає” над пропозицією.
Але у своєму викладі розмови Кремль каже, що Путін не надав таких запевнень.
Російські чиновники заявили, що Путін сказав французькому лідеру, що “для вирішення складної гуманітарної ситуації в цьому місті українські націоналістичні бойовики повинні припинити опір і скласти зброю”.
Так Путін називає українських військових та бійців полку “Азов”, які захищають місто.
У заяві додається, що Путін передав Макрону “детальну інформацію про заходи, вжиті російськими військовими для надання екстреної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації” мирних жителів з обложеного південно-східного міста.
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