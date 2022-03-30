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Окупанти накрили вогнем Лисичанськ, є загиблі

30/03/2022 09:14

На Луганщині росіяни обстріляли низку міст – Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Кремінну та Лисичанськ, в останньому є загиблі.

Про це вранці в середу, 30 березня, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

“Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни б’ють виключно по житлових кварталах.

Кремінну обстріляли з авіації, а позиційні бої в Попасній та Рубіжному досі тривають. Ці міста під українським прапором.

У Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів загорілися два магазини.

Росіяни роблять це умисно, щоби залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів та засобів гігієни, гатять без розбору, адже не знають, чи наповнені магазини.

Окрім того, в обласному центрі загарбники били по старих районах. Пошкоджені багатоповерхівки, масово горять гаражі.

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