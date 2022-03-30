Окупанти накопичують війська у районі Чорнобильської АЕС, – Генштаб

Російські окупанти накопичують війська у районі Чорнобильської АЕС у Київській області.
Про це вдень у середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС”, – йдеться в повідомленні.
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