Окупанти накопичують війська у районі Чорнобильської АЕС, – Генштаб

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Російські окупанти накопичують війська у районі Чорнобильської АЕС у Київській області. Про це вдень у середу, 30 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ. “На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту “Укриття” та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець