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Норвегія передала Україні нову партію протитанкової зброї

30/03/2022 17:13

Уряд Норвегії передав Україні нову партії зброї – ще дві тисячі гранатометів M72.

Про це у середу, 30 березня, повідомили в пресслужбі норвезького уряду.

“Після вторгнення Україна почала просити у кількох країн військову техніку, щоб вони могли захиститися від російських сил, які атакують як цивільні, так і військові об’єкти. Норвегія, як і кілька інших країн, відповіла на запит додатковою пожертвою протитанкової зброї, яка може бути використана проти сил вторгнення”, – цитуються слова міністра оборони Норвегії Одда Роджера Еноксена.

Він додає: “Якщо Україні вдасться відбити атаку Росії, це забезпечить український суверенітет, а також допоможе підтримувати норму мирного вирішення конфліктів і поваги до кордонів у Європі”.

Як повідомляється, нову партію зброї вже відправлено в Україну.

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