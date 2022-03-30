Норвегія надає Україні €20 млн допомоги на підтримку зарплат і соцвиплат

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Норвегія виділяє 200 млн крон – близько 20 млн євро – для підтримки спроможності органів влади в Україні сплачувати зарплати і соцвиплати.

Про це вранці в середу, 30 березня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.

Кошти передбачені для виплати заробітних плат медикам, вчителям та іншим бюджетникам, а також пенсій та соцвиплат.

Гроші надають у рамках екстреного фінансового пакету через Світовий банк.

Як нагадують, 7 березня правління Світового банку затвердило пакет екстреної підтримки для України у зв’язку з війною на загальну суму понад 700 млн доларів, до якого увійшла позика від ЄБРР у розмірі 350 млн, а також фінансування у формі гарантій та грантів, які надаватимуться через новостворений трастовий фонд за участі багатьох донорів.

Також Норвегія виділила 2 млрд крон на гуманітарну допомогу, половину цієї суми вже виплатили.

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