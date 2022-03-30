На Запоріжжі знищено 18 окупантів, ворожий танк, п’ять БТРів і “Град”

У Запорізькій області протягом минулої доби українські військові ліквідували 18 окупантів, вісім – поранили.
Про це в середу, 30 березня, повідомляє АрміяInform із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної військової адміністрації.
Також знищено один ворожий танк, п’ять бронетранспортерів і реактивну систему залпового вогню “Град”.
Також в ОВА зазначили, що українські підрозділи територіальної оборони ефективно тримають визначені рубежі, особовий склад вмотивований та протягом незначного проміжку часу злагодився не лише в бойовому розумінні, а й психологічно.
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