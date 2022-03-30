На Слобожанському напрямку наша ППО збила три російські винищувачі

Упродовж 30 березня зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.
Про це у середу, 30 березня, повідомили в повітряному командуванні “Схід”.
“Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА”, – йдеться в повідомленні.
Додамо, що станом на 30 березня українські захисники знищили вже 135 літаків, 133 гелікоптери та 91 оперативно-тактичний БПЛА російських окупантів.
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