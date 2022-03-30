На Хмельниччині винищувач ЗСУ збив ворожу ракету

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У Хмельницькій області з українського винищувача збили ворожу ракету, яку російські війська вночі випустили на об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це вранці в середу, 30 березня, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об’єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу “повітря-повітря” з українського винищувача. Щодня від початку повномасштабної війни Повітряні сили та інші підрозділи сил Оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК”, – йдеться в повідомленні.

Вночі 30 березня російські окупанти завдали три ракетних удари по промислових об’єктах у Хмельницькій області.

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